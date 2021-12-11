IMF’den kripto para uyarısı

11 Aralık 2021 Cumartesi, 07:21

Uluslararası Para Fonu (IMF), kripto para düzenlemelerinin kapsamlı şekilde ele alınmasını gerektiren yeni bir blog yazısı yayımladı. IMF, dünya üzerindeki yasa koyucuların henüz düzenlenmemiş kripto sektöründen kaynaklı riskleri takip etmekte zorlandığını düşünüyor. Bu konudaki iddiasını bir adım daha öteye götüren kurum yetkilileri, finansal istikrar için risk oluşturan bu durumun bazı gelişmekte olan ülkelerde sistematik risklere dönüşebilme ihtimali üzerinde duruyor.

KÖPÜK YARATABİLİR

IMF Para ve Sermaye Piyasaları Dairesi Başkanı Tobias Adrian ile Para ve Sermaye Piyasaları Dairesi Başkan Yardımcıları Dong He ve Aditya Narain tarafından paylaşılan yazıda kripto para piyasalarının Omicron varyantına yönelik tepkilerinin piyasada hızlı sermaye akışlarına neden olduğu ve bunun düzenleyici önlemler eksikliğinde ülke piyasalarını istikrarsızlaştırıcı bir etkiye yol açabileceği belirtildi.

WHATSAPP'TA ‘KRİPTO PARA' DÖNEMİ

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta kripto para transferi hizmeti kullanıma açıldı. ABD'li sınırlı sayıda kullanıcıya açılan özellik ile Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın dijital cüzdanı Novi üzerinden para transferi gerçekleştirebilecek.Novi Başkanı Stephane Kasriel, “İnsanların para göndermek için WhatsApp'ı kullandıklarını sık sık duyuyoruz ve Novi bunu güvenli, anında ve ücretsiz olarak yapıyor. Ödemeler doğrudan sohbette görünecek” dedi.

BİTCOİN ORTALAMA SINIRINA GERİLEDİ

Bitcoin, geçen haftaki sert düşüşten sonra bu hafta toparlasa da hafta kapanışından önce 47 bin 272 dolar olan 2021 ortalamasının sınırında işlem gördü. 2021'e 28 bin dolar civarında başlayan kripto para, kasımda 69 bin dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördü ve sonra kademeli bir şekilde geriledi. Omicron'un yarattığı riskler de yükselişi baskılıyor.