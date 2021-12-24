IMF’den 'kripto para' uyarısı

24 Aralık 2021 Cuma, 12:12

IMF verilerine göre, Eylül ayında kripto para piyasalarının toplam değeri 2 trilyon doları aştı. Bu, 2020’nin başından bu yana 10 kat artış anlamına geliyor.

IMF’ye göre, en büyük risklerden biri, bu varlıklarda işlem yapan birçok kişi ve finansal kurumun ‘güçlü işletme, denetim ve risk yönetimi’ konusunda yetersiz olması. IMF tüketicilerin risk altında olduğunu, bu alanda yeterince şeffaflık ve açıklık olmadığını belirtti. Kripto paraların kara para aklamakta veya terörün finansmanında kullanılmasının da risklerden biri olduğu belirtildi.

''ORTAK KURALLAR GETİRİLMELİ''

Bloomberg HT'nin aktardığı açıklamada, kripto para piyasası hızla büyürken regülasyonların ise bunun gerisinde kaldığı ifade edildi. Kurum, uluslararası düzenleyici kurumların birlikte çalışarak ortak kurallar getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Birçok farklı kurum da kripto para piyasasını daha güvenli hale getirmek için çağrıda bulunuyor, bazı kurumlar kripto paraların geleceğin para birimleri olacağını öngörürken kimileri kripto varlıkların riskleri konusunda endişeli.

BİTCOİN'DE SON DURUM

Bitcoin, finansal piyasaların genelindeki olumlu havayla beraber 51 bin doların üzerine tırmanarak son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Son iki günde yüzde 4’e yakın yükseliş kaydeden kripto para cuma günü 51 bin 524 dolara kadar ulaşırken, en büyük ikinci kripto para olan Ether 4 bin 100 dolara yaklaştı.