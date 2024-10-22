IMF'den Türkiye'ye ekonomik uyarı: Büyüme tahminleri düşürüldü

Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:29

Güncelleme: 22.10.2024 - 16:29

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2024 ve 2025 yılları için Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

IMF'nin yayımladığı "Global Ekonomik Görünüm Raporu" dünya genelindeki büyüme beklentilerini de güncelledi. Küresel büyüme tahmini 2024 yılı için yüzde 3,2 seviyesinde korunurken, 2025 için ise yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye düşürüldü. IMF, küresel enflasyonun 2024'te yüzde 5,8, 2025'te ise yüzde 4,3 olmasını bekliyor ve beş yıl sonrasındaki büyüme tahminini yüzde 3,1 olarak öngörüyor. Bu oran, hâlâ pandemi öncesine kıyasla daha düşük seviyede.

TÜRKİYE TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Türkiye'ye yönelik büyüme tahminlerin de güncellendiği raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği belirtildi. IMF, 2024 için büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 3'e, 2025 için ise yüzde 3,2'den yüzde 2,7'ye çekti. 2029 yılına gelindiğinde ise Türkiye'nin yüzde 3,9 oranında büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor.

Raporda, Türkiye'nin Avrupa'daki gelişmekte olan ülkeler grubunda yer aldığı ve bu grubun büyüme tahminlerinin 2024 için yüzde 3,2, 2025 için yüzde 2,2, 2029 için ise yüzde 2,5 olarak belirlendiği ifade edildi.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK VERİLERİ GÜNCELLENDİ

Enflasyon ve işsizlik tahminleri güncelleyen IMF, 2024 yılı sonu için tüketici fiyat endeksi beklentisini yüzde 59,5'ten yüzde 60,9'a çıkarırken, 2025 için yüzde 38,4'ten yüzde 33'e indirdi. 2024 sonunda enflasyonun yüzde 43'e, 2025'te ise yüzde 24'e düşmesi bekleniyor. İşsizlik oranının bu yıl yüzde 9,6'dan yüzde 9,3'e gerilemesi, ancak 2025'te yüzde 9,9 ile tek hane seviyesinde kalması öngörülüyor.

Cari işlemler dengesinde iyileşme Cari işlemler/GSYH beklentisi 2024 için yüzde -2,8'den yüzde -2,2'ye, 2025 için ise yüzde -2,2'den yüzde -2,1'e revize edildi. Uzun vadede cari işlemler/GSYH oranının yüzde -1,9 seviyesinde olması bekleniyor.