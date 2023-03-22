IMF'nin, Ukrayna'ya yardım paketinde heyetler anlaştı

IMF, dün ilk defa olmak üzere Ukrayna’ya verilecek 15.6 milyar dolarlık borç için heyetler bazında anlaşıldığını duyurdu. 48 aylık fon desteği sağlayacak ekonomik program, nihai onay için IMF Yönetim Kurulu’na sunulacak.

DHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:24
IMF'nin, Ukrayna'ya yardım paketinde heyetler anlaştı
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Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından dün yapılan açıklamada, Ukrayna’ya ekonomik açıdan toparlanması ve yeniden yapılanması için 48 aylık Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) Düzenlemesi kapsamında 15.6 milyar dolarlık borç verileceği ve bu kapsamda heyetler bazında anlaşıldığı belirtildi.

Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya gelen IMF ve Ukrayna heyetlerinin 8-15 Mart tarihlerinde görüşerek anlaştığını belirten IMF, “Heyetler düzeyindeki anlaşma, IMF'nin Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır ve Ukrayna'nın uluslararası bağışçıları ve ortaklarından büyük ölçekli imtiyazlı finansmanın harekete geçirilmesine yardımcı olması beklenmektedir” denildi.

Ekonomik programın 12-18 aylık ilk fazında tamamen ekonomik toparlanma ve uzun vadede finansal istikrar amaçlayacağı ifade edildi.

IMF, programın ikinci fazında ise hedeflerin Ukrayna'nın AB'ye katılım hedefleri bağlamı da dahil olmak üzere, dayanıklılığı ve daha yüksek uzun vadeli büyümeyi artırmak olduğunu açıkladı.

 


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