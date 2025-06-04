İncelemeler tamamlandı: Gazprom Türkiye’de planladığı büyük yatırımdan vazgeçti!

Gazprom, yıllarca Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumundaydı. Ancak Ukrayna işgali sonrası Nord Stream hatlarının devre dışı kalması ve 2024’te Ukrayna üzerinden gaz geçişinin sona ermesi, şirketin Avrupa pazarındaki gücünü büyük oranda azalttı. Bu kayıpları telafi etmek için Gazprom, Türkiye üzerinden yeni bir enerji dağıtım merkezi kurarak Avrupa’ya alternatif bir güzergah oluşturmayı hedefliyordu.

YETERSİZ ALTYAPI PROJENİN ÖNÜNÜ KESTİ

Bloomberg’e konuşan ve ismini açıklamayan kaynaklar, Gazprom’un aylar süren fizibilite çalışmaları sonucunda projenin sürdürülebilir olmadığı kararına vardığını aktardı. Özellikle Türkiye’den Bulgaristan ve Yunanistan’a uzanan boru hatlarının kapasite yetersizliği, projenin uygulanabilirliğini engelledi. Şirket içindeki bazı yetkililer ise projenin başından itibaren başarı şansının düşük olduğunu ifade etti.

PUTİN’İN AÇIKLAMASI ŞİRKET İÇİNDE ŞAŞKINLIK YARATTI

Haberde, Türkiye’de doğalgaz merkezi kurma fikrinin Gazprom’dan çok Kremlin’e yakın siyasi çevrelere ait olduğu belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim 2024’te projeyi duyurması, Gazprom yöneticilerinde şaşkınlık oluşturdu. Şirketin bu açıklamaya hazırlıksız yakalandığı ve projenin iç dinamiklerde destek bulmadığı vurgulandı.

KRİTİK GERİ DÖNÜŞ PLANI SONA ERDİ

Avrupa’ya doğalgaz ihracatından aylık yaklaşık 8 milyar dolar gelir elde eden Gazprom için Türkiye üzerinden kurulacak gaz merkezi, kayıpların telafisi açısından büyük önem taşıyordu. Ancak projenin iptal edilmesiyle, şirketin bu stratejik geri dönüş planı büyük ölçüde sona erdi.