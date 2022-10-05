İndirim beklerken benzin ve motorine yine zam

05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:33

Milyonlarca yurttaş büyük bir indirim beklerken, brent petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıta çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 1 lira 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş zam gelecek. Otogaza ise 76 kuruş indirim bekleniyor.

Yılbaşında benzinin fiyatı 12,91; motorinin fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. Son zamların ardından yılbaşına göre benzine yüzde 55, motorine ise yüzde 90'ın üzerinde zam yapılmış oldu.

