İndirim beklerken benzin ve motorine yine zam

Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş yükseldi. Otogaza ise 76 kuruş indirim bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:33
İndirim beklerken benzin ve motorine yine zam
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Milyonlarca yurttaş büyük bir indirim beklerken, brent petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıta çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 1 lira 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş zam gelecek. Otogaza ise 76 kuruş indirim bekleniyor. 

Yılbaşında benzinin fiyatı 12,91; motorinin fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. Son zamların ardından yılbaşına göre benzine yüzde 55, motorine ise yüzde 90'ın üzerinde zam yapılmış oldu.


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