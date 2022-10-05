İndirim beklerken benzin ve motorine yine zam
Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş yükseldi. Otogaza ise 76 kuruş indirim bekleniyor.
Milyonlarca yurttaş büyük bir indirim beklerken, brent petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıta çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 1 lira 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş zam gelecek. Otogaza ise 76 kuruş indirim bekleniyor.
Yılbaşında benzinin fiyatı 12,91; motorinin fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. Son zamların ardından yılbaşına göre benzine yüzde 55, motorine ise yüzde 90'ın üzerinde zam yapılmış oldu.
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