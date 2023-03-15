İndirim geldi, pompaya yansıdı: Güncel benzin ve motorin fiyatları (15 Mart 2023)
Bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk fiyat indirimi meydana gelirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk fiyat indirimi meydana gelirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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