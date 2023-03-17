İndirim geldi, pompaya yansıdı: Güncel benzin ve motorin fiyatları (17 Mart 2023)

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:03

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 09:03

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, motorin grubunda yapılan 1,34 TL'lik indirim pompaya yansıdı. Bu indirimle birlikte motorin benzin fiyatının altına indi.

NTV'nin haberine göre, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19.61 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.54 liradan satılıyor.