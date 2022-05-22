‘İndirimli şeker alıp dağıtmayan’ TAHAP, TBMM gündeminde
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu hakkındaki iddiaları TBMM gündemine taşıdı.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) hakkındaki iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Başevirgen, arıcılık yapan üyelerinin şeker ihtiyacını karşılayan TAHAP’ın yetiştiricilerden şeker temini için para almasına karşın taahhüt ettiği şekeri ulaştırmadığı iddialarına dikkat çekti.
"650 BİN TL KAYIP"
Başevirgen, şunları söyledi:
“Bazı arı yetiştiricileri, ucuz şeker almak için bu platformun il temsilcisi olduğu söylenen kişiye başvurduklarını, ödeme yaptıkları halde hâlâ şeker alamadıklarını söylüyorlar. İl temsilcisi olduğu söylenen kişi tarafından 650 bin 300 liralık bedelin nisan ayı başı itibarıyla TAHAP’a EFT ile transfer edildiği elimizdeki belgelerden anlaşılmakta. Fakat bugüne kadar bahse konu şekerin yetiştiricilere dağıtılmadığı tarafımıza iletildi. Yetiştiriciler sürekli bahane üretildiğini söylüyorlar.”
"AYRIMCILIK VAR"
Türkiye Arıcılar Birliği’nin (TAB), giderek artan arı ölümleri karşısında Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunarak tüm arıcılara kovan başına 10 kilogram indirimli şeker verilmesini istediğini anımsatan Başevirgen, “Fakat tahsis edilen miktar sadece 1 kilogram olmuş, buna karşın TAHAP’a verilen miktar 35 kilogram. Yani bakanlık ve Türkşeker, net bir ayrımcılık yaparak TAB’a ihtiyaç duyulanın çok altında bir miktar verirken, TAHAP’a ise ihtiyacın kat kat üzerinde şeker vermiş. Oysa adaletli dağıtım adına, bakanlığın Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı üye ve kovan sayısı üzerinden indirimli şeker satışı yapılmasını sağlaması gerekmez miydi? Türkşeker’e soruyoruz, bu tahsisi neye göre yaptınız?”
Başevirgen, hem Tarım ve Orman Bakanlığı’na hem de İçişleri Bakanlığı’na iki ayrı soru önergesi vererek konunun araştırılmasını da istedi. ? ANKARA
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