Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde rekor zarar göz göre göre gelmiş: Nedeni reklam harcamaları

17 Mayıs 2022 Salı, 12:07

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın piyasayı dengeleme görevi verdiği ve fiyatlarını uygun bulduğu Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in 2021 yılı gider kalemleri bağımsız denetim raporu ile ortaya konuldu. Şirketin, 2021 yılına yönelik gider kalemleri 249 milyon 65 bin 389 TL’lik zarara ayna tuttu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Erdoğan’ın talimatıyla mağaza sayısını artıran şirketin 2021 yılı personel gideri 138 milyon 305 bin TL oldu. Şirketin, “Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler” için 42 milyon 961 bin TL harcadığı, 30 milyon 938 bin TL’lik de nakliye gideri olduğu bildirildi.

REKLAMA MİLYONLARCA LİRA HARCANDI

Mağaza sayısı bine yaklaşan Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, 2021 yılında elektrik, su ve doğalgaz için toplam 22 milyon 153 bin TL’lik fatura ödedi. Şirketin mali hesaplarına yönelik gerçekleştirilen bağımsız denetimin ardından ortaya konulan raporda en dikkati çeken kalemlerden birisi ise “İlan, reklam ve tanıtım giderleri” kalemi oldu. Rapora göre şirket, 2021 yılında ilan, reklam ve tanıtım için toplam 5 milyon 709 bin 752 bin TL harcadı.

YÖNETİM GİDERİ 63 MİLYON TL

Şirketin genel yönetim giderleri de bağımsız denetim raporunda paylaşıldı. Şirkette yönetici pozisyonunda çalışanlar için gerçekleştirilen ve SGK, ücret ve prim gibi kalemleri kapsayan personel gideri harcaması 44 milyon 736 bin TL olarak ifade edildi.

Şirketin genel yönetim giderlerini içeren bazı kalemlerden yapılan harcama ise şöyle kaydedildi:

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: 3 milyon 826 bin TL

Yönetim hizmet giderleri: 2 milyon 265 bin TL

Ulaşım giderleri: 1 milyon 452 bin TL

Seyahat ve konaklama giderleri: 592 bin TL

Ofis giderleri: 396 bin TL

YÖNETİCİLERE MENFAAT

2021 yılında rekor zarar eden şirket 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında beş yönetim kurulu üyesi ve dört üst düzey yöneticiye ise toplam 1 milyon 534 bin 727 TL’lik menfaat sağladı. Yöneticilere sağlanan menfaatlerin kapsamı, “Huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve kâr payı” olarak açıklandı.