ING Bank'ın dijital hizmetlerindeki problem düzeltildi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:54

ING Bank’ın dijital bankacılık kanallarında yaşanan teknik sorun nedeniyle müşteriler hesaplarına erişemedi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve devam eden sorunla ilgili bankadan özür açıklaması geldi. Banka şu açıklamayı yaptı:

“Değerli Müşterilerimiz, Sistemlerimizde geçici bir aksama yaşandığını üzüntüyle belirtmek istiyoruz. Sorunun hızla giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Süreçle ilgili en kısa sürede yeniden bilgi vereceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla.”

Öte yandan sosyal medya hesaplarından bankacılık işlemlerine erişemeyen müşterilere “Merhaba, sistemlerimizde geçici bir aksama yaşandığını üzüntüyle belirtmek istiyoruz. Sorunun hızla giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Süreçle ilgili en kısa sürede yeniden bilgi vereceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” cevabı verildi.