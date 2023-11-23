ING Türkiye ve ING Leasing’den büyük anlaşma

Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:48

Güncelleme: 23.11.2023 - 11:48

ING Türkiye, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF) ve Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı (WiB) kapsamında toplam 95 milyon euro ve 5 milyon ABD doları tutarında, ING Leasing ise GEFF kapsamında 5 milyon euro tutarında kredi anlaşmaları imzaladı.

Sağlanan bu kaynaklar ile sürdürülebilirlik odaklı ekonomi yatırımlarına ve kadın işletmelerine yönelik finansman desteğinin artırılması hedefleniyor.

EBRD’nin GEFF ve WiB programlarını birlikte sunduğu bu finansman, ING Türkiye ve ING Leasing ile EBRD arasında gerçekleştirilen ilk fonlama işlemi olma özelliğini de taşıyor. ING Türkiye, bu anlaşma kapsamında sağlanacak fonların yaklaşık 85 milyon euroluk kısmını sürdürülebilirlik odaklı ekonomi yatırımlarını, 15 milyon euroluk kısmını ise kadın öncülüğünde yönetilen KOBİ’lerin güçlendirilmesini desteklemek amacıyla kullandıracak. ING Leasing ise, bu yeni kaynağı GEFF kriterlerine uygun olarak müşterilerine sunacak.



