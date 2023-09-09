Norveçli atlet Ingebrigtsen, 24 yıllık dünya rekorunu kırdı

Elmas Lig'in Belçika ayağında piste çıkan Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen, dünya rekoru kırdı.

AA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 09:20
Norveçli atlet Ingebrigtsen, 24 yıllık dünya rekorunu kırdı
Abone Ol google-news

Jakob Ingebrigtsen, erkekler 2 bin metrede 4.43.13'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Elmas Lig'in Belçika ayağında piste çıkan Ingebrigtsen, erkekler 2 bin metrede Faslı Hişam El Guerrouj'un 24 yıllık dünya rekorunu 1,5 saniye geliştirdi.

Yarışta Kenyalı Reynold Kipkorir Cheruiyot 4.48.14 ile ikinciliği, Avustralyalı Stewart Mcsweyn ise 4.48.77 ile üçüncülüğü elde etti.


Player Alanı
Elmas Lig Jakob Ingebrigtsen dünya rekoru

İlgili Haberler

1 haftada 2 dünya rekoru kıran Faith Kipyegon babasına verdiği sözü tutacak

1 haftada 2 dünya rekoru kıran Faith Kipyegon babasına verdiği sözü tutacak
Kenyalı atlet Faith Kipyegon, dünya rekoru kırdı!

Kenyalı atlet Faith Kipyegon, dünya rekoru kırdı!
Serbest dalışta dünya rekoru geldi

Serbest dalışta dünya rekoru geldi

En Çok Okunan Haberler