ING Türkiye'den teknolojik altyapı yatırımı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 12:25

Güncelleme: 15.04.2024 - 12:25

Bankadan yapılan açıklamaya göre, mikroservis mimarisi üzerine kurulu bu platform ile ING, sektördeki öncü konumunu güçlendirerek yeni ürün ve inovasyonlarını müşterilerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırmayı hedefliyor.

ING'nin üstün müşteri deneyimi hedefini destekleyen bu platform ile yazılım süreçleri kolaylaşıyor. Hızlı, kolay ve yüksek kalitede ürün ve hizmetler geliştirilebiliyor.

Mobil uygulama ve web sitesini yeni altyapıya uyumlu hale getiren ING Türkiye, müşterileri için fark yaratmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, yeni dijital dünyada fark yaratabilmenin dönüşüme liderlik etmekten geçtiğini belirtti.

Gökgöz, "Dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alarak ve kendimizi bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak tanımlayarak Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor ve dijital yatırımlarımızı önceliklendiriyoruz. Üstün müşteri deneyimi hedefimizi ve çevik çalışma modelimizi destekleyen yeni teknoloji platformumuz, mikroservis mimarisinin bu kadar yaygın kullanılmasıyla sektörde bir ilke imza atıyor ve inovatif duruşumuzu yansıtıyor. Son teknolojilere dayalı bu platform ile yeni hizmetlerin geliştirilmesini kolaylaştırmayı ve müşterilerimize daha kısa sürede daha fazla hizmet sunmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmeye bütüncül yaklaştıklarını ve insan kaynağını da bu kapsamda önceliklendirdiklerini aktaran Gökgöz şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümün insan kaynağı açısından da bir dönüşüm gerektirdiğine inanıyor, çevikliği DNA'sına kodlayan kurum kültürümüzle fark yaratmaya odaklanıyoruz. Yaptığımız yatırımlarda ING Grubu'nun uluslararası tecrübesinden faydalanırken, global düzeyde teknoloji ve analitik alanındaki yetenek havuzu konumumuzu da güçlendiriyoruz. ING'ye dünya çapında yazılım ve veri analitiği hizmetleri sağlayan ING Hubs Türkiye de bu vizyonu yansıtıyor ve yeteneklere ülkemizde global iş deneyimi fırsatı sunuyor. Şu ana kadar başardıklarımız gelecekteki hedeflerimiz için ışık tutuyor. Yatırımlarımızı dijital bankacılık odağında şekillendirerek Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz."