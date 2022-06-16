İngiltere faizi beşinci kez artırdı

16 Haziran 2022 Perşembe, 14:48

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,25 seviyesine çıkardı. Fed ve İsviçre Merkez Bankası'nın ardından İngiltere Merkez Bankası da faiz artışı kararı aldı. Banka politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,25 seviyesine çıkardı. Böylelikle birbirini izleyen beşinci toplantıda da faiz artırılmış oldu.Karar metninde enflasyona karşı gerekmesi durumunda etkili adımlar atacağı belirtildi. Banka, faiz artışı gerekçesi olarak "Güçlü fiyat baskıları, iş gücü piyasasındaki sıkılık ve baskıların daha ısrarcı hale gelmesi riskine karşı faiz artırdık" ifadelerini kullandı.

Banka enflasyonda zirve beklentisi de güncelledi. Buna göre bankanın bu yıl için öngördüğü zirve yüzde 11'in hemen üzerine çıkarıldı.

Banka İngiltere'de alınan son mali tedbirlerin etkisinin ilk yıl GSYH'yı 0,3 puan ve enflasyonu 0,1 puan artırabileceğini belirtti.

