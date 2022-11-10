İngiltere grev dalgasıyla karşı karşıya

10 Kasım 2022 Perşembe, 18:16

PA Media

İngiltere, bu kış sağlıktan, ulaşıma, eğitimden posta hizmetlerine dev bir grev dalgasıyla karşı karşıya.

Enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığı ve hayat pahalılığının arttığı bir dönemde ücret zammı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve emeklilik hakları için yapılacak grevlerin yaşamı sekteye uğratması bekleniyor.

106 yılın ilk hemşire grevi

Yarım milyona yakın üyesi bulunan Royal College of Nursing (RCN) hemşire sendikası ücretlere yapılacak artışla ilgili görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine 106 yıllık tarihinde ilk kez greve gitme kararı aldı.

Grevlerin Noel'den (25 Aralık) başlaması ve gelecek yılın ilk aylarına kadar sürmesi planlanıyor. Grevde, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) acil servis dışındaki diğer hizmetleri etkilenecek.

İngiltere ve Galler'de NHS çalışanlarına yüzde 4,75'lik bir artış önerildi. Galler'de teklif edilen artış yüzde 8 civarında. Kuzey İrlanda'da henüz zam önerisi yapılmadı.

Ülkenin en büyük sendikası Unison'a üye 350 bin kadar sağlık çalışanı da grev kararı için oylama yapıyor.

Birleşik Krallık'ta yıllık enflasyon yüzde 10,1.

NHS çalışanlarının üçte ikisini temsil eden RCN, halihazırda yüzde 12,6 olan perakende fiyat endeksinde yüzde 5 daha fazla bir artış istiyor.

İngiltere'de hemşireler için başlangıç maaşları yıllık 27.000 sterlin (30.700 dolar) civarında; en kıdemli hemşireler için bu rakam 55.000 sterline (62.500 dolar) yükseliyor.

RCN, tam zamanlı çalışan bir hemşire için ortalama ücretin geçen yıl 32.000 sterlin ile ülke genelindeki ortalama ücret düzeyinde olduğunu söyledi.

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Posta grevi

Kraliyet Posta İdaresi (Royal Mail) ücret zammı ve çalışma koşullarıyla ilgili taleplerinin karşılanmaması nedeniyle son dakikada bir anlaşma olmazsa Cumartesi ve Pazartesi 48 saatlik greve gidecek.

Grevler, ülkede alışverişin en yoğun olduğu günler arasında yer alan "Kara Cuma" ve "Siber Pazartesi"ye denk geliyor.

Royal Mail çalışanları Ağustos ayından bu yana sekiz kez greve gitti.

70 bin üniversite çalışanı iş bırakacak

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70 bini aşkın üniversite çalışanı bu ayın sonlarında greve gidecek.

Üniversite ve Kolej Sendikası (UCU) grevin 150 üniversiteyi kapsayan grevlerin 24, 25 ve 30 Kasım tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Üniversiteler ise öğrencilere eğitim sunmaya devam edebilmek için “hazırlıklı olduklarını” belirtti.

Grevden etkilenen öğrencilerin derslerinin iptal olması veya saatlerinin değişmesi gibi ihtimaller var.

Ulusal Öğrenciler Birliği (NUS) grev kararına destek belirtti.

Londra'da metro çalışmadı

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Londra'da bugün binden fazla çalışan greve gitti, metro seferleri yapılmadı. Grev başkentte ulaşımı felce uğrattı.

Hafta sonu için planlanan diğer metro ve tren grevleri iptal edilmişti.

Sendika, tren işletmecileri ve demiryolu idaresiyle yürüttüğü müzakerelere bağlı olarak grev kararı alabileceğini söylüyor.

Heathrow Havalimanı

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Avrupa'nın en işlek havalimanı olan Londra Heathrow'da yüzlerce çalışan bu ay üç gün iş bırakmayı planlıyor.

Grevlerin Dünya Kupası için Katar'a gitmeyi planlayan taraftarları da etkilemesi bekleniyor.

18-21 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanan greve 700 kadar yer hizmetleri görevlisi ve kargo çalışanının katılması planlanıyor.