İngiltere Merkez Bankası ekonomisti Huw Pill'den faiz mesajı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, BoE'nin bir sonraki toplantıda alacağı kararın “işgücü piyasasındaki gelişmelere” bağlı olacağını belirterek, bankanın faiz artırım serisini sürdürüp sürümeyeceği konusunda net bir sinyal vermedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 07:00
İngiltere Merkez Bankası ekonomisti Huw Pill'den faiz mesajı
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill, İsviçre gazetesi Le Temps ile gerçekleştirdiği röportajda, merkez bankasının izlediği para politikası ve ülkedeki enflasyon oranı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pazartesi günü yayınlanan röportajda, "Faiz oranlarını 400 baz puan artırdık" diyen Pill, alınan bu önlemlerin etkisini göstermesinin on sekiz ay alacağını belirtti. “Daha fazlası yapılmalı mı?” sorusunu cevaplayan Pill, enflasyonun gidişatını görmek gerektiğini söyledi.

Pill, olası faiz artırımı hakkında yaptığı değerlendirmede, merkez bankasının işgücü piyasasındaki gelişmelere ve şirketlerin fiyatları artırma kabiliyetine bakacağını kaydetti. Pill yorumunda ayrıca, BoE'nin amacının, "ekonomiye gereksiz zarar vermeden" enflasyonu hedef seviyeye düşürmek olduğunu belirtti.


BOE İngiltere Merkez Bankası Huw Pill

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