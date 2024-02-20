İngiltere Merkez Bankası faiz indirimine yeşil ışık yaktı

Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:26

Güncelleme: 20.02.2024 - 15:26

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere Parlamentosu'ndaki Hazine Komitesi'nde yaptığı konuşmada piyasalarda bu sene için faiz indirim beklentisinin 'mantıksız olmadığını' belirtti.

Bailey konuya dair "faiz indirimine başlamak için enflasyonun hedefe inmesini beklemeye gerek yok" açıklamasını yaptı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Bailey'nin açıklaması, bankanın enflasyonda yavaşlama sürdükçe agresif faiz artış serisini tersine çevireceği beklentisini artırdı. Piyasalarda ilk faiz indiriminin ağustosta başlayacağı ve 2024'te 3 faiz indirimi olacağı beklentisi fiyatlanıyor.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

İngiltere'de enflasyonunun bahar aylarında hedefe geçici olarak inmesi bekleniyor.

Bailey BOE'nin de takip ettiği temel göstergelerde 'cesaret verici' işaretler olduğunu ancak sürdürülebilir ilerleme sağlamak istediklerini dile getirdi.

Bu yıl faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisinin fiyatlandığını söyleyen Bailey "Piyasanın bu şekilde düşünmesi mantıksız değil" diye konuştu.