Piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi: İlk faiz indirimi için çarpıcı tahmin!

Piyasaların şubat ayına ilişkin politika faizi tahminleri belli oldu. Bloomberg HT'nin anketine katılan 25 kurumun tamamı TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Merkez Bankası’ndan ilk indirim hamlesi ise 2024’ün üçüncü çeyreğinde bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:20
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi: İlk faiz indirimi için çarpıcı tahmin!
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Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararına çevrildi.

TCMB faiz kararını 22 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

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Bloomberg HT'nin anketine katılan 25 kurumun tamamı politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor.

YIL SONU EN DÜŞÜK BEKLENTİ YÜZDE 30 SEVİYESİNDE

Öte yandan bu anket döneminde 22 kurum 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini paylaştı.

Piyasanın 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 40 seviyesi oldu.

2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 30 seviyesinde kaydedildi.

İLK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Söz konusu ankette katılımcılara faize ilişkin ilk indirim beklentileri de soruldu. 

Buna göre tahminini paylaşan 23 kurumdan 11 tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan ilk indirim hamlesini 2024’ün üçüncü çeyreğinde bekliyor.

6 kurumun beklentisi ise ilk indirim hamlesinin 2024’ün dördüncü çeyreğinde olacağı yönünde.

5 kurum 2024 yılında TCMB’den faiz indirimi beklemezken 1 kurumun öngörüsü ise ilk indirimin Eylül ya da ekim ayında olacağı yönünde oldu.


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