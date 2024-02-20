TEPAV: Politika faizi yüzde 47,5'e çıkarılmalı

Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:35

Güncelleme: 20.02.2024 - 12:35

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Merkez Bankası'nın politika faizininin yüzde 47.5'e yükseltilmesinin yanısıra ilave sıkılaştırma mesajı verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ekrem Cunedioğlu, Ali Çufadar, Fatih Özatay ve Burcu Aydın Özüdoğru'dan oluşan TEPAV Makroekonomi Çalışma Grubu tarafından bugün yayımlanan notun sonuç bölümünde, "..değerlendirmeler ışığında, repo faizi yüzde 47.5'e yükseltilmeli ve verilere bağlı olarak ilave sıkılaşmanın da yapılabileceği belirtilmelidir" görüşüne yer verildi.

Notta döviz karşılığı TL swap piyasası işlemleri uygulamasının gözden geçirilmesi gerekliliğine dikkat çekilerek, "Aşamalı olarak bu işlemlerin vadesi kısaltılmalı ve tutarı azaltılmalıdır" görüşüne yer verildi. TEPAV yıl sonu enflasyon hedefi uygulaması da önerdi.

Reuters anketine göre, Merkez Bankası'nın (TCMB) genel seçimler sonrası başladığı faiz artış döngüsünü Ocak'ta tamamladığı mesajlarının ardından Şubat ayında bir haftalık repo faizinin yüzde 45'te sabit kalması bekleniyor. Karar bu hafta perşembe günü açıklanacak.

MAYISTA ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENİYOR

TEPAV para politikası açısından temel sorunun Mayıs'ta yüzde 75 civarında tepe noktasına ulaşması beklenen enflasyonun 2024 sonunda yüzde 36'ya nasıl düşürüleceği ve daha sonraki dönemde de bu düşüş eğiliminin nasıl devam ettirileceği olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bu temel sorunu derinleştiren üç gelişme daha gözlenmektedir. İlki, 2023 merkezi yönetim bütçesi ile 2023 merkezi yönetim nakit bütçesi arasındaki farkın bugüne kadar görülmemiş düzeylere çıkmış olmasından kaynaklanmaktadır... İkincisi, 2024 sonu ortalama enflasyon bekleyişinin hala yüzde 43 gibi yüksek bir düzeyde seyrediyor olmasıdır. Üçüncüsü, 2024 yılında GSYH'ye oranla yüzde 6'nın üzerinde gerçekleşmesi beklenen bütçe açığını azaltmaya yönelik alınabilecek mali tedbirlerin olası enflasyonist etkileridir."

Raporda, politika faizinin yüzde 45'e çıkarılmasına karşın sürecin Türk lirası mevduat faizlerine yeterince yansıyamadığı görüşüne de yer verildi.