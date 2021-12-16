İngiltere Merkez Bankası yıllar sonra gelen faiz artışı kararı
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkardı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, BoE Para Politikası Kurulu (Monetary Policy
Committee-MPC), yüzde 0,1 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde olan politika
faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25’e yükseltti. Kurul, 875 milyar sterlin
seviyesindeki varlık alım programını değiştirmedi.
Para Politikası Kurulu tutanaklarında faiz artırma kararının bire karşı sekiz üyenin oyu ile alındığı belirtildi.
OMİCRON ETKİSİ
Tutanaklarda, pek çok farklı sektörde tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların etkisinin hissedilemeye devam edildiği, Covid-19 varyantı Omicron’a karşı artırılan kısıtlamaların aralıkta ve gelecek yılın ilk çeyreğinde büyümeyi baskılamasının beklendiği kaydedildi.
ENFLASYONDA ZİRVE BEKLENİYOR: YÜZDE 6
İngiltere’de eylül ayında yüzde 3,1 seviyesinde olan enflasyonun, kasım ayında yüzde 5,1 seviyesine yükseldiği hatırlatılan tutanaklarda, enflasyonun kış aylarında yüzde 5’in üzerinde seyretmeye devam etmesinin ve 2022 yılının nisan ayında yaklaşık yüzde 6 ile zirve yapmasının beklendiği bildirildi.
Çekirdek enflasyonda düşüşün ancak gelecek yılın ikinci yarısından itibaren başlamasının öngörüldüğü vurgulanan tutanaklarda, "Omicron varyantı, talep ve arz ve dolayısıyla orta vadeli küresel enflasyonist baskılar üzerindeki etkileri belirsiz olsa da, 2022'nin başlarında faaliyet için aşağı yönlü riskler oluşturuyor. Küresel maliyet baskıları güçlü kalmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
İngiltere Merkez Bankası, en son Ağustos 2018'de faiz artırım kararı almıştı.
Ülkede dün açıklanan verilere göre, enflasyon, yüzde 5,1 ile 2011 yılının eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
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