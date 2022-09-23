İngiltere'de benzin fiyatları düşüyor

23 Eylül 2022 Cuma, 16:12

Petrol fiyatlarında düşüş devam ederken bir haber de ingiltereden geldi.

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanı tarafından yayınlanan rakamlara göre pazartesi günü bir litre benzinin ortalama 165.5p, dizelin ise litre başına 181.1p olduğu aktarıldı.

The Sun Gazetesinin haberine göre, Otomobil Birliği (The Automobile Associaton), benzinde litre fiyatının düştüğü bilgisini paylaştı.

İngiltere merkezli Otomobil Birliği sözcüsü Luke Bosdet, "Son haftalarda pompa fiyatlarındaki düşüş yavaşlasa da istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyor [...] Bu, ABD yaz otomobil sezonunun sona ermesi benzin talebi üzerindeki baskıyı hafiflettiği ve dolayısıyla bu ülkedeki toptan benzin fiyatını düşürdüğü için beklenen bir şeydi" açıklamasında bulundu.

YIL İÇİN ŞİMDİYE KADARKİ EN YÜKSEK ORTALAMA FİYAT 4 TEMMUZ'DA KAYDEDİLDİ

Yıl için şimdiye kadarki en yüksek ortalama yakıt fiyatları, benzinin litre başına 191.6p ve dizelin litre başına 199.2p olduğu 4 Temmuz'da kaydedildi.

O zamandan beri, tipik bir 55 litrelik aile benzinli otomobili doldurmanın maliyeti 14 sterlinden fazla azalırken, dizel modellerin yakıt ikmali maliyeti yaklaşık 10 sterlin daha az.

RAC yakıt sözcüsü Simon Williams şunları aktardı:

"Bu açıkça iyi bir haber olsa da, bu yaz toptan akaryakıt fiyatlarındaki büyük düşüş nedeniyle fiyatlar olduğundan çok daha fazla düşmüş olmalıydı"