ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 0.8 artışla beklentilerin üzerine çıktı.
ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ait ÜFE verisini açıkladı.
Buna göre, ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükselirken, üretici enflasyonu ocak ayından bu yana en yüksek aylık değerini aldı. Bu dönemde beklentilerin üzerinde artış kaydeden verinin yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. ÜFE, haziranda değişim göstermemişti.
Üretici fiyatları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 0,8 arttı. Temmuzda yıllık bazda yüzde 0,7 olması öngörülen üretici enflasyonu, haziranda yıllık bazda yüzde 0,2 olmuştu.
ÇEKİRDEK ÜFE DE ARTTI
Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.
Çekirdek ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 düşmüş, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artmıştı.
ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. Naci Görür, üç şehri işaret etti
- Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
- İstanbul'da ekmeğe zam!
- Sosyal medyada 'Tamer Karadağlı' tepkisi
- Aytun Çıray’dan çok konuşulacak iddia
- Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
- Fatih Portakal paylaştı: 'Yeni sözleşme yine imza'
- İşte güncel akaryakıt fiyatları...
- SBK'nin tahliyesinin 'perde arkası'
- O çağrının ardından MHP'den yeni açıklama