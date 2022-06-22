İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde
İngiltere'de enflasyon Mayıs ayında yüzde 9,1 ile 40 yılın zirvesine ulaştı. İngiltere enflasyonu, akaryakıttan gıdaya, elektrikten içeceklere kadar geniş çaplı fiyat artışlarıyla 40 yılın zirvesine ulaştı.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede nisanda yüzde 9 olan enflasyon, geçen ay yüzde 9,1'e yükseldi.
Enflasyondaki artışa en fazla katkıyı enerji, yakıt, gıda ve konut fiyatları verdi.
İngiltere'de enflasyon mayıs ayında 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyede gerçekleşti.
Ülkede enflasyon geçen aylarda da zirve yapmıştı.
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