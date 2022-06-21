Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: İngiltere, Ukrayna’yı kıskaca alıyor

21 Haziran 2022 Salı, 04:00

İlk ziyaretini 9 Nisan’da düzenlemiş ve o ziyaret, Rusya’yla Ukrayna arasındaki müzakere sürecini sona erdirmişti. Ukrayna basınına yansıyan haberlere göre Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye, Rusya’yla anlaşma yapmaması konusunda baskı uygulamıştı. Şimdi de Johnson’un ziyareti, Ukrayna yönetimini Rusya’yla müzakerelere dönmeye çağıran Avrupa Birliği liderlerinin ziyaretinin hemen ardından yapıldı. Ziyaretten sonra İngiltere’yle Ukrayna arasındaki savunma işbirliğinin artacağı bildirildi. Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğuysa sonra ortaya çıkacak.

AMAÇ KISMEN BELLİ

Fakat yine de ziyaretin hemen ardından Ukrayna’nın Rusya’yla müzakere heyetinde yer alan isimlerden David Arahamiya’nın müzakereleri ancak Ukrayna ordusunun karşı taarruza geçip zafer kazanmasından sonra gerçekleşeceğini söylemesi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nınsa, Rusya’nın müzakere masasına oturması için bozguna uğratılması gerektiğini dile getirmesi, Johnson’un ziyaretinin Ukrayna’yı epey etkilediğini gösteriyor.

Önceki gece, bu haftanın savaş bakımından son derece kritik olduğunu, Rusların Donbas’ta yeni birliklerle yükleneceklerini söyledi. Rusya, Ukrayna’nın Luhansk ilinin en önemli ilçesi olan Severodonetsk’te çok ağır da olsa ilerleyişini sürdürüyor.

RUS KÜLTÜRÜNDEN ‘ARINMA’

Savaş, Ukrayna’da Rusça ve Rus kültüründen de uzaklaşmaya neden oldu. Rus kültürüyle bağlantılı cadde ve yer isimleri değiştirilmeye başladı. Ukrayna Parlamentosu kamuya açık mekânlarda ve yayın organlarında Rusça şarkı çalınmasını yasakladı (nüfusunun önemli kısmı Rusça konuşan bir ülkede). Bazı kentlerde ünlü Rus şairi Puşkin’in heykelleri sökülmeye başladı. Ukrayna yönetiminden bazıları aynısını, liman kenti Odessa’da da yapmak istiyor. Fakat Odessa, Puşkin’le özdeşleşmiş bir kent. Kentin baş köşesinde, Puşkin’in heykeli, üç yıl kaldığı ve müzeye çevrilen otel bulunuyor. Odessa Belediye Başkanı Truhanov ise bu tür girişimlere karşı olduğunu açıkladı. Savaşın başından beri, Rus kültüründen arınma çabalarına yönelik ilk önemli itiraz bu oldu.