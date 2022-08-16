İngiltere’de işsizlik haziranda sabit kaldı
Ülkede işsizlik oranı, haziranda mayıs ayına kıyasla değişmeyerek yaklaşık son 50 yılın en düşük seviyesini korudu.
İngiltere’de işsizlik oranı, haziran ayında yüzde 3.8 ile mevcut seviyesini korudu.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkenin haziran ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede işsizlik oranı haziranda mayıs ayına kıyasla değişmedi ve yüzde 3,8 ile yaklaşık son 50 yılın en düşük seviyesini korudu.
Bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde de ülkede istihdama katılım, ekonomistlerin 256 bin olan beklentisinin altında kalarak 160 bin kişi düzeyinde gerçekleşti.
REEL GELİRLER AZALDI
Ülkede iş gücü açığı ise yine aynı dönemde 2020 yılının ortasından bu yana ilk kez azalarak 1 milyon 274 bine geriledi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), daha önce, ülkede işsizliğin 2023 yılının ortasından itibaren artmaya başlayacağı ve gelecek üç yıllık süreçte yüzde 6,3 seviyesine ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.
ONS verilerine göre, bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde ortalama gelirler ise yüzde 4,7 artış gösterdi ancak enflasyon oranı dikkate alındığında reel gelirler yüzde 3 azaldı.
Video Haberler
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı
- ABD'ye yerleşmişti... 'Bu arabayı Türkiye'de alamazdım'
- TEM'in ortasına çıktı kazaya neden oldu
- Şoför kaza yaptı, camları yumrukladı
- 'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir'
- 'Vakalar arttı, ölümcüllüğü azaldı'
- Üçüncü ittifak için tarih verildi
- Fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
- İmamoğlu: '85 milyar TL'lik rant sağlanmış'
- Köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Suriyeli avukat sınır dışı edildi
- Müdürlükten açığı gizleme çabası