İngiltere'de yeni otomobil satışları son 24 yılın en düşük seviyesini gördü

05 Nisan 2022 Salı, 16:29

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede trafiğe yeni kayıt olan otomobil sayısının yüzde 14,3 azalarak 243 bin 479’a gerilediği bildirildi.

Açıklamada, bu rakamın trafiğe yeni kayıt olan otomobil sayısında 1998 yılının mart ayından bu yana en düşük seviye olduğu kaydedildi.

HİBRİT ARAÇTA ARTIŞ VAR

SMMT açıklamasında, mart ayında trafiğe kayıt olan yeni otomobillerde benzinle çalışanların sayısının yüzde 25,6, dizel yakıt ile çalışanların yüzde 55,2, yarı hibrit çalışanların ise (MHEV) yüzde 19,1 azalarak 44 bin 285’e gerilediği kaydedildi.



Öte yandan açıklamada, mart ayında trafiğe yeni kayıt olan otomobiller arasında, hibrit elektrikli araçların (HEV) sayısının yüzde 28,4, sadece elektrikli batarya ile çalışanların (BEV) sayısının yüzde 78 arttığı belirtildi.

SMMT açıklamasında, mart ayında ülkede en çok satan otomobillerin sırasıyla, 6 bin 464 adet ile Tesla’nın "Model Y", 6 bin 547 adet ile Tesla "Model 3" ve 5 bin 515 adet ile Vauxhall Corsa olduğu bildirildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Direktörü Mike Hawes, “Mart, genellikle yeni otomobil pazarı için yılın en önemli aydır. Bu nedenle bu performans ciddi hayal kırıklığı yaratıyor.” ifadelerini kullandı