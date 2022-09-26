İngiltere'den faiz artırımı bekleniyor

26 Eylül 2022 Pazartesi, 15:39

Sterlin'de yaşanan ani değer kaybı sonrası piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) acil toplantı ile faiz artırımı yapacağı beklentisi ve talebi oluştu.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in cuma günü açıkladığı mini bütçede kamu borçlanması artırılarak finanse edilecek vergi indirimleri açıklaması sonrası İngiltere'nin tahvil getirilerinde başlayan yükseliş ve Strelin'in rekor seviyelere gerilemesi BoE'nin piyasayı yatıştıracak açıklama yapması beklentilerini ortaya çıkardı.

BoE'nin piyasaları yatıştıracak bir açıklama yapmaya hazırlandığını öne sürürken, JPMorgan ekonomistleri de BoE'nin yazılı bir açıklama yapması veya İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in sözlü bir müdahalede bulunması gerektiğini dile getirdiler.

Finans şirketi Nomura ise, dolar karşısında son 37 yılın en düşük seviyelerinde işlem gören bugün Sterlin'de kan kaybının süreceğini savundu.

Sterlin'in bugün 1,0348 doları seviyesini gördüğü ortamda Nomura, paritenin kasım ayı sonuna kadar 1,0 seviyesine gerilemesini beklediklerini ifade etti.

Nomura, Sterlin/Dolar paritesinin yıl sonuna kadar 0,975 seviyesine ve 2023 ilk çeykrekte 0,95'e kadar gerilemisini beklediğini de vurguladı.

Yapılan değerlendirmede, "Bu temel bir ödemeler dengesi krizi, siyasetçiler bunun er ya da geç yatışacağını umuyorlar. Umut bir strateji değildir ve piyasalar bunu yansıtıyor" ifadeleri kullanıldı.