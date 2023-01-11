İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 103,47, aylık yüzde 1,17 arttı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:50

Güncelleme: 11.01.2023 - 10:50

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılık kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,47 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi yüzde 1,47 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 108,55, işçilik endeksi yüzde 87,92 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 101,48, AYLIK YÜZDE 1,23 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,14, işçilik endeksi yüzde 1,52 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 105,94, işçilik endeksi yüzde 88,16 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 110,16 OLDU

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,99; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,16 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi yüzde 1,32 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 117,07, işçilik endeksi yüzde 87,03 arttı.