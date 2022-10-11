İnşaat maliyeti yıllık yüzde 116.98, aylık yüzde 1.98 arttı
inşaat maliyet endeksi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1.98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116.98 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,98 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,23, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 129,61, işçilik endeksi yüzde 83,84 arttı.
BİNA MALİYETİ YILLIK YÜZDE 113,05, AYLIK YÜZDE 2,25 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,61, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 124,38, işçilik endeksi yüzde 83,97 arttı.
BİNA DIŞI YAPILARIN MALİYETLERİ YILLIK YÜZDE 130,51
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 130,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi yüzde 1,13 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 147,20, işçilik endeksi yüzde 83,36 arttı.
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