İnşaat sektöründe maliyet yangını: Yıllık bazda dev artış

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,51, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,72 artış gösterdi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,33 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Yıllık verilere bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 23,73, işçilik endeksi yüzde 29,12 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 25,72 yükseldi.

Bu dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 2,08 artış kaydederken, işçilik endeksi yüzde 0,04 geriledi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 23,89, işçilik endeksi yüzde 28,74 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 2,36, yıllık bazda ise yüzde 25,72 arttı.

Aylık değişimde malzeme endeksi yüzde 3,11, işçilik endeksi yüzde 1,03 artış kaydetti. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 23,24, işçilik endeksi yüzde 30,46 yükseldi.