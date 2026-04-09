İnşaat sektöründe maliyet yangını: Yıllık bazda dev artış

9.04.2026 10:10:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2026’ya ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Endekste hem aylık hem yıllık bazda artış kaydedildi. Malzeme ve işçilik kalemlerindeki değişim dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,51, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,72 artış gösterdi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,33 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Yıllık verilere bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 23,73, işçilik endeksi yüzde 29,12 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 25,72 yükseldi.

Bu dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 2,08 artış kaydederken, işçilik endeksi yüzde 0,04 geriledi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 23,89, işçilik endeksi yüzde 28,74 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 2,36, yıllık bazda ise yüzde 25,72 arttı.

Aylık değişimde malzeme endeksi yüzde 3,11, işçilik endeksi yüzde 1,03 artış kaydetti. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 23,24, işçilik endeksi yüzde 30,46 yükseldi.

