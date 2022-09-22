67 yaşında iş cinayetinde yaşamını yitirdi
Binlerce yurttaş emeklilik yaşı gelmesine rağmen ekonomik imkansızlıklarla çalışmak zorunda kalırken 67 yaşında inşaat işçiliği yapan Yusuf Göktaş çalışırken yaşamını yitirdi.
Açlık sınırının yarısı dahi olmayan emekli aylıkları ise yaşamının geri kalanında dinlenmesi gereken yurttaşları çalışmaya zorluyor. 65 yaşın üzerinde yurttaşlar pek çok farklı iş kolunda çalışırken alınmayan önlemler nedeniyle yaşamını yirtiriyor.
Samsun'da inşaatın 10'uncu katından düşen 67 yaşındaki Yusuf Göktaş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi 67 yaşındaki Yusuf Göktaş, 10'un katta tuğla örerken yere düştü. Göktaş olay yerinde hayatını kaybetti. Göktaş'ın cansız bedeni savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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