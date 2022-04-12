İnşaatta maliyet krizi büyüyor: Şubatta yıllık artış yüzde 90

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

TÜİK’in “İnşaat Maliyet Endeksi, Şubat 2022” raporu açıklandı. Endekse göre inşaat maliyetleri geçen yıla göre yüzde 90.27 artarken aylık artış yüzde 5.73 oldu. En yüksek artış malzeme endeksinde yaşandı. İnşaat malzemeleri Şubat 2022’de geçen yıla göre yüzde 113.27, ocak ayına göre ise yüzde 7.56 arttı. İşçilik endeksi ise aylık yüzde 0.23 yıllık yüzde 41.38 arttı. Sektörde hissedilen maliyet artışlarının çok daha fazla olduğunu söyleyen inşaat sektörü temsilcileri, bu artışların satış fiyatlarına daha az yansıması için daha maliyetsiz projelere yöneldiklerini söyledi.

"ŞEHİRLEŞME" DEĞİŞMELİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, “Çimentonun torbası Ağustos 2020’de 12 lirayken şu an yüzde 516’lık artışla 62 lira oldu. Hazır betonun metreküpü 180 liradan yüzde 478’lik artışla 861 liraya çıktı” dedi. Durbakayım, acilen atılması gereken adımları şöyle sıraladı: “Hammaddede iç piyasaya öncelik verilmeli, iç piyasadaki fiyat artışlarının en büyük sebeplerinden birisi bu. İkincisi inşaatçıya ucuz arazi, tüketiciye mortgage kredisi ile düşük faiz uygulanmalı. Şehirleşme politikalarını değiştirmeliyiz.”

Durbakayım, maliyet azaltmak için ev modellerinde değişikliğe gittiğini belirtti ve “Eskiden 3+1 lüks daireler yapılırdı, artık 1+1 daha mütevazı dairelere ağırlık verildi. Mütevazı sitelere geçildi. İthal malzeme kullanımı düşürüldü. Biz de daha uygun fiyatlı satılabilir evler yapmaya çalışıyoruz” dedi.