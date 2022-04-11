TÜİK inşaat maliyet endeksini açıkladı! Tarihi zirve

11 Nisan 2022 Pazartesi, 10:15

TÜİK İnşaat maliyet endeksini yayımladı.İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 90,27, aylık yüzde 5,73 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,56, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %113,27, işçilik endeksi %41,38 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %87,91, AYLIK %5,82 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,82, işçilik endeksi yüzde 0,10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 110,44, işçilik endeksi yüzde 41,29 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,74, işçilik endeksi yüzde 0,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 122,66, işçilik endeksi yüzde 41,71 arttı.