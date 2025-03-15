İnşaatta üretim tam gaz! Yüzde 15.5'e çıktı...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre ocak ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 15,5, aylık ise yüzde 5,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı İnşaat Üretim Endeksi verisini paylaştı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 15,5 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı.
İnşaat üretimi aylık yüzde 5,5 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,0 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 9,9 arttı.
Etiketler: #tüik #inşaat üretimi
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