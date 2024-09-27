Intel ve ABD anlaşmaya varmak üzere: Tarihin en büyük anlaşmalarından biri!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:06

Güncelleme: 27.09.2024 - 15:20

Intel, ABD hükümetiyle yaptığı görüşmelerde yıl sonuna kadar 8,5 milyar dolarlık doğrudan finansmanı sonuçlandırmayı hedefliyor. Görüşmelerin ileri aşamada olduğu belirtilirken, 2024 yılı bitmeden anlaşmanın kesinleşeceğine dair bir garanti olmadığı vurgulandı.

Intel'in tüm faaliyetlerinin ya da bir kısmının devralınmasının bu süreçte aksama yaratma riski taşıdığı ifade edildi. ABD Ticaret Bakanlığı ve Intel, konuya ilişkin yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Intel'e yerli yarı iletken çip üretimini artırmak amacıyla mart ayında yaklaşık 20 milyar dolar hibe ve kredi vermişti. Ön anlaşma, Intel'in Arizona'da iki yeni fabrika kurması ve mevcut bir fabrikanın modernizasyonu için 8,5 milyar dolar hibe ve 11 milyar dolara kadar kredi verilmesini öngörüyordu.

Ayrıca, Qualcomm'un potansiyel bir satın alma için araştırmak üzere Intel'e yaklaştığı kaydedildi.

Bir zamanlar çip üretiminde baskın güç olan Intel, rakipleri Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Nvidia ve AMD gibi şirketlerin yararlandığı üretken yapay zeka patlamasına uygun bir çip üretme konusunda zorluklar yaşıyor.