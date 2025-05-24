İnternet alışverişinde yeni dönem! Kargo ücreti, iade süreci ve cayma hakkında önemli değişiklikler...

Ticaret Bakanlığı, mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin olarak tüketicileri koruyan önemli mevzuat değişiklikleri yaptı.

1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemelerle, cayma hakkını kullanan tüketicilere iade kargo ücreti yansıtılamayacak ve bazı elektronik ürünlerdeki cayma hakkı istisnaları kaldırılacak.

KARGO ÜCRETİ SATICIYA AİT OLACAK

Tüketicilerin mesafeli alışverişlerde ürün iadesi yaparken kargo ücretinden sorumlu tutulmalarına yönelik daha önce getirilen değişiklik, 4 Eylül 2024’te yapılan 28. Tüketici Konseyi’nde gelen öneriler doğrultusunda geri çekildi.

Buna göre, cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo ücreti, satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacak.

ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI

NTV'de yer alan habere göre; daha önce cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılacağı öngörülmüştü.

Ancak tüketicilerden gelen talepler dikkate alınarak bu düzenlemeden vazgeçildi. Böylece söz konusu ürünlerde de tüketiciler, satın alma sonrası 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilecek.

ARABULUCULUK BİLGİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNDA YER ALACAK

Yine 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek başka bir düzenleme ise, tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvuru şartına yönelik.

Buna göre, parasal limitler dahilindeki uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği bilgisi, mesafeli satış sözleşmesi yapılmadan önce tüketiciye sunulan ön bilgilendirme formunda yer alacak.