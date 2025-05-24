İnternet alışverişinde yeni dönem! Kargo ücreti, iade süreci ve cayma hakkında önemli değişiklikler...

Ticaret Bakanlığı, mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin
olarak tüketicileri koruyan önemli mevzuat değişiklikleri yaptı.
1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemelerle,
cayma hakkını kullanan tüketicilere iade kargo ücreti yansıtılamayacak ve bazı
elektronik ürünlerdeki cayma hakkı istisnaları kaldırılacak.
KARGO ÜCRETİ SATICIYA AİT OLACAK
Tüketicilerin mesafeli alışverişlerde ürün iadesi yaparken
kargo ücretinden sorumlu tutulmalarına yönelik daha önce getirilen değişiklik,
4 Eylül 2024’te yapılan 28. Tüketici Konseyi’nde gelen öneriler doğrultusunda
geri çekildi.
Buna göre, cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo
ücreti, satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacak.
ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI
NTV'de yer alan habere göre; daha önce cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar
gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılacağı öngörülmüştü.
Ancak tüketicilerden gelen talepler dikkate alınarak bu
düzenlemeden vazgeçildi. Böylece söz konusu ürünlerde de tüketiciler, satın
alma sonrası 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını
kullanabilecek.
ARABULUCULUK BİLGİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNDA YER ALACAK
Yine 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek başka bir
düzenleme ise, tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvuru şartına
yönelik.
Buna göre, parasal limitler dahilindeki uyuşmazlıklarda
mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği bilgisi, mesafeli
satış sözleşmesi yapılmadan önce tüketiciye sunulan ön bilgilendirme formunda
yer alacak.