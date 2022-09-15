Türk Telekom internet zammını dolaylı açıkladı
Türk Telekom, 1 Ekim itibariyle internet tarifeleri ve modem ücretlerine zam yapacağını duyurdu.
Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcılarından biri olan Türk Telekom, internet tarifelerine zam yapmaya hazırlanıyor.
Yapılan duyuruya göre, Türk Telekom tüm tarifelerine 70 TL zam yapacak. Yüzde 35 ila 55 oranları arasındaki zamlı fiyatlar, 1 Ekimden itibaren geçerli olacak.
Zamla birlikte tarife fiyatları şöyle:
24 MBPS internet 139 TL'den 209 TL'ye yükselecek.
34 MBPS internet 154 TL'den 224 TL'ye yükselecek.
50 MBPS internet 169 TL'den 239 TL'ye yükselecek.
100 MBPS internet ise 194 TL'den 264 TL'ye yükselecek.
Ayrıca internet tarifeleriyle birlikte modem ücretlerine de zam yapılacak. Güncel fiyatı 20 TL olan modem ücreti 45 TL'ye yükselecek.
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