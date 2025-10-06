İnternet sitesindeki ilan gündem oldu! Ev sahibinden 'Emekliye ev yok' sözleri...

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kiralanmak üzere bir internet sitesinde yer alan ilan gündem oldu, sosyal medyada tepki yağdı.

Ümraniye'deki iki artı bir kiralık dairee ilanında ''Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın'' ifadeleri kullanıldığı görüldü.

GEREKÇESİ ŞAŞKINLIK YARATTI

İlan sahibinin emekliye kiraık daire vermek istememesinin nedeni de dikkat çekti. Aynı ilanın açıklamasında, "Emekli maaşlarına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz" sözleri kullanılırken ilanda yer alan ifadeler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından "ayrımcı" ve "hak ihlali" olarak yorumlandı.

DİĞER İSTEKLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Ev sahibinin, kiracı adaylarından tahliye taahhütnamesi, adli sicil kaydı, Findex kredi notu ve maaşında haciz bulunmadığına dair belge istediği de görüldü. Ayrıca ev sahibi, sadece devlet memuru veya kurumsal çalışanların başvurularının değerlendirileceği ifade etti.

İlanda şu ifadeler yer aldı:

''Sahibinden Ümraniye'de toplu taşımaya yakın, ulaşımı kolay 2+1 daire

Emlakçılar kesinlikle aramasın.

Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın. Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz. Daire sadece devlet memuruna veya kurumsal çalışana verilecektir. Tahliye taahhütnamesi istenecektir. Ayrıca adli sicil kaydı ve Findex kredi notu taleb edilecektir. İşyerinden maaşında haciz olmadığına dair belgede istenilecektir.''

EMEKLİNİN HALİ

Kiralık ev ilanlarında yer alan, ''Bekara ev yok'', ''Yabancıya kiralık değildir'', ''Kalabalık aileye verilmeyecektir'' ifadelerinin ardından emekliye ev verilmek istenmemesi, AKP iktidarında emeklilerin kirasını bile ödemeyecek duruma geldiğini, zor şartlarda hayatını idame ettirmeye çalıştığını bir kez daha gösterdi.

(Not: İlan metni olduğu gibi habere taşınmış; düzeltme yapılmamıştır.)