İPA araştırması: Bayram alışverişinin maliyeti ikiye katlandı

Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:26

Güncelleme: 27.06.2023 - 13:26

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, en yüksek artış yüzde 165 ile çocuk gömleğinde olurken ikinci sırayı ise yüzde 138.1 ile kurbanlık fiyatları aldı.

• Gömlek (Çocuk): Yüzde 165,2

• Pantolon (Çocuk): Yüzde 123

• Elbise (Çocuk): Yüzde 103,6

• Ayakkabı (Çocuk): Yüzde 53,7

• Otobüs Bileti: Yüzde 72,5

• Kolonya: Yüzde 57,8

• Kurbanlık bedeli: Yüzde 138,1