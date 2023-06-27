İPA araştırması: Bayram alışverişinin maliyeti ikiye katlandı

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, bayram alışverişinin maliyeti geçtiğimiz yıla göre en az yüzde 53 oranında arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:26
İPA araştırması: Bayram alışverişinin maliyeti ikiye katlandı
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İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, en yüksek artış yüzde 165 ile çocuk gömleğinde olurken ikinci sırayı ise yüzde 138.1 ile kurbanlık fiyatları aldı.

• Gömlek (Çocuk): Yüzde 165,2

• Pantolon (Çocuk): Yüzde 123

• Elbise (Çocuk): Yüzde 103,6

• Ayakkabı (Çocuk): Yüzde 53,7

• Otobüs Bileti: Yüzde 72,5

• Kolonya: Yüzde 57,8

• Kurbanlık bedeli: Yüzde 138,1


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