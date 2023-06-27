İPA araştırması: Bayram alışverişinin maliyeti ikiye katlandı
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, bayram alışverişinin maliyeti geçtiğimiz yıla göre en az yüzde 53 oranında arttı.
İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, en yüksek artış yüzde 165 ile çocuk gömleğinde olurken ikinci sırayı ise yüzde 138.1 ile kurbanlık fiyatları aldı.
• Gömlek (Çocuk): Yüzde 165,2
• Pantolon (Çocuk): Yüzde 123
• Elbise (Çocuk): Yüzde 103,6
• Ayakkabı (Çocuk): Yüzde 53,7
• Otobüs Bileti: Yüzde 72,5
• Kolonya: Yüzde 57,8
• Kurbanlık bedeli: Yüzde 138,1
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