İPA'dan 'İstanbul'da geçim' verisi: Yaşamanın maliyeti 75 bin TL'yi aştı

Yayınlanma: 12.12.2024 - 16:59

Güncelleme: 12.12.2024 - 16:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 TL'ye yükseldi.

İPA'nın araştırmasına göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,4 artarak 75 bin 717 TL oldu.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ekim ayında 73.739 lira olarak hesaplanmıştı. Bu göre maliyet artışı bir önceki aya göre 1.978 TL arttı.

Kırmızı etteki yıllık artış oranı yüzde 72,3 oldu. Maliyetin en fazla arttığı ürün ise yüzde 92.6 ile sabun oldu. Ayçiçek yağı, tavuk eti ve nohut gibi ürünlerde de maliyetler yüzde 50'den fazla arttı.

Öte yandan İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti Ocak 2023'te 29 bin TL, Ocak 2024'te ise 53 bin TL olarak hesaplanmıştı.