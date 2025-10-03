İPA'dan eylül ayı 'İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması': 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 102 bin 45 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) aylık olarak yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın Eylül 2025 sonuçları açıklandı.

1 YILDA YÜZDE 42,8’LİK ARTIŞ

Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35 artış gösterdi, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 42,8 arttı.

4 KİŞİLİK AİLENİN MAALİYETİ 100 BİN LİRAYI AŞTI

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise geçen aya göre 3 bin 310 lira artarak 102 bin 45 liraya yükseldi. 2024’ün eylül ayında ise bu maliyet 71 bin 431 lira olarak hesaplanmıştı.