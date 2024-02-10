İPA hesapladı... İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu: Üç asgari ücreti aştı!

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,29, bir önceki aya göre yüzde 7,93 artışla 53 bin 58 liraya yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 15:50
İPA hesapladı... İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu: Üç asgari ücreti aştı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın Ocak ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı. 

İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53.058 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93 arttı. Bir önceki yılın Ocak ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,29 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53.058 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.899 lira arttı.

MAKARNA YILLIK BAZDA YÜZDE 53 ARTTI

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 52,83 artış oranı ile makarna fiyatlarında yaşandığı görüldü.


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