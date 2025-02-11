İPA'dan çarpıcı rapor: İstanbul'da hane geliri asgari ücrete yaklaşıyor! 'Servet üst gelir grubunda, orta sınıf yok oldu'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:51

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:51

İstanbul Planlama Ajansı'ndan Prof. Dr. Buğra Gökcen, Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş ve Prof. Dr. Murat Şeker’in katkı sunduğu "Küreselden Yerele: Orta Sınıf ve Gelir Dağılımı" raporunun çarpıcı verilerini paylaştı. Rapora göre Türkiye’de 2021 sonrası yüksek enflasyon, ortanca hanehalkının net reel gelirini ciddi şekilde erozyona uğrattı ve servet transferi üst gelir grubuna yöneldi.

ORTANCA GELİR ASGARİ ÜCRETE GERİLEDİ

2007’de ortanca gelir, asgari ücretin 2,7 katıyken 2023’te bu oran 1'e düştü. Türkiye’de ortanca yurttaş, artık asgari ücretle geçinen kesime dahil oldu.

İSTANBUL’DA ALIM GÜCÜ KESKİN DÜŞTÜ

İstanbul’daki hanehalkının 2007’deki 100 TL’lik alım gücü, 2023’te 35 TL’ye kadar geriledi. Aynı dönemde, İstanbul’da ortanca hanehalkının geliri asgari ücretin 4 katıyken, 2023’te 1,4 katına indi.

ORTA SINIF ALT GELİR GRUBUNA KAYDI

Covid-19 pandemisi ve 2021 sonrası dönemde Türkiye’de orta sınıf, AB-27, G-7 ve BRICS ülkelerindeki orta sınıfa kıyasla çok daha fazla güç kaybetti. Orta sınıftaki birçok hane alt gelir grubuna geriledi.

GELİR DAĞILIMINDA ÇARPICI DÜŞÜŞ

2010 yılında 16 bin 304 TL olan reel kullanılabilir hanehalkı net medyan geliri, 2017’de 19 bin 38 TL’ye çıktı ancak 2021 sonrası dönemde dramatik biçimde düşerek 2023’te 10 bin 863 TL’ye geriledi. Bu durum, hanehalkı ortanca gelirinin enflasyon karşısında ciddi kayıplar yaşadığını ortaya koyuyor.

Rapora göre, Türkiye’de yoksul ve her an yoksulluğa düşebilecek hanelerin sayısı, toplam hanelerin üçte birinden fazlasına ulaştı.



