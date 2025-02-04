İPA açıkladı: İstanbul'da yaşam maliyetinde rekor artış!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:16

Güncelleme: 04.02.2025 - 16:20

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,21 oranında arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama aylık yaşam maliyeti 82 bin 880 TL olarak hesaplandı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE REKOR ARTIŞ

Ocak ayı itibarıyla İstanbul’da yaşam maliyeti, bir önceki aya göre 5 bin 495 TL artış gösterdi. Temel tüketim maddelerindeki yüzde 7,10 oranındaki bu artışın arasında en dikkat çekici fiyat artışı et ve kıyma ürünlerinde yaşandı. Yıllık bazda yüzde 55,10 oranında zamlanan et fiyatları, yurttaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor.