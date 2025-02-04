İPA açıkladı: İstanbul'da yaşam maliyetinde rekor artış!

İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen gün yükseliyor. Gıda ve temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları dikkat çekiyor.

İPA açıkladı: İstanbul'da yaşam maliyetinde rekor artış!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:16

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,21 oranında arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama aylık yaşam maliyeti 82 bin 880 TL olarak hesaplandı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE REKOR ARTIŞ

Ocak ayı itibarıyla İstanbul’da yaşam maliyeti, bir önceki aya göre 5 bin 495 TL artış gösterdi. Temel tüketim maddelerindeki yüzde 7,10 oranındaki bu artışın arasında en dikkat çekici fiyat artışı et ve kıyma ürünlerinde yaşandı. Yıllık bazda yüzde 55,10 oranında zamlanan et fiyatları, yurttaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor.


Etiketler: #İstanbul Planlama Ajansı #İstanbul #İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması #yaşam maliyeti

İlgili Haberler

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara'dan zam yorumu: 'Bu artışlara nasıl müdahale edebilir?'

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara'dan zam yorumu: 'Bu artışlara nasıl müdahale edebilir?'
Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Tarih belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Çin ABD'nin gümrük vergilerine karşılık verdi: Ticaret savaşı büyüyor!

Çin ABD'nin gümrük vergilerine karşılık verdi: Ticaret savaşı büyüyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler