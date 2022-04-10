İphone almak için en çok çalışan ülke sıralamasında lider Türkiye

10 Nisan 2022 Pazar, 14:02

Türkiye'de teknolojik ürün satın almak artık daha zor. Bunun en net örneğini, teknoloji devi Apple'ın Nisan ayında gerçekleştirdiği lansmanda bir kez daha göründü. Zira Apple, 2021 model akıllı telefonları iPhone 13 ailesini, Türkiye için pek de uygun olmayan fiyatlarla duyurmuştu.

Paramedya.com'un haberine göre, İphone İndex her yıl olduğu gibi bu yıl da “Yeni bir iphone satın almak için çalışmanız gereken gün sayısı”nı hesapladı. İşte İphone satın almak için çalışılan güne göre yapılan hesaplamanın sonucunda ortaya çıkan tablo.

Türkiye’yi 90.2 gün ile Filipinler izlerken, İsviçre’de bir kişi sadece 4.4 günlük çalışması karşılığında yeni bir iphone 13 alabiliyor.



