Irak, Libya, Venezuela ve İran: ABD neden petrol zengini ülkelere saldırıyor?

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından şekillenen çift kutuplu sistemde Sovyetler Birliği ile birlikte iki süper güçten biri haline gelen ABD, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte küresel ölçekte tek hegemon devlet konumuna yerleşti. Bu süreçten sonra Washington yönetimi, hegemonyasını daha sert müdahalelerle pekiştirme yoluna gitti; 2003’te Irak, 2011’de Libya ve 2026 başında Venezuela’ya yönelik hamleleriyle enerji kaynaklarının yoğun olduğu bölgelerdeki etkisini artırdı. Son olarak 28 Şubat’ta İran dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesiyle başlayan ve ABD-İsrail ile İran arasında savaşa dönüşen gelişmeler, “ABD neden petrol zengini ülkelere saldırıyor” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

28 Şubat 2026’da İran dini lideri Ali Hamaney’in ABD-İsrail ortak operasyonuyla öldürülmesi, bölgedeki gerilimi hızla tırmandırdı. Çatışmaların genişlemesiyle birlikte Hürmüz Boğazı’ndan geçen günlük petrol akışı bıçak gibi kesildi. Fiziksel olarak piyasadan günlük 17 milyon varillik brüt arzın çekilmesiyle birlikte, tüm küresel telafi çabalarına rağmen karşılanamayan net arz açığı 28 Şubat'tan bugüne ortalama günlük 10,5 milyon varil seviyesinde oldu. Bu devasa boşlukla birlikte Brent petrolün varil fiyatı 120 dolara kadar yükseldi. Yaşanan bu gelişmeler, uzun yıllardır tekrar eden jeopolitik ve enerji merkezli çatışma dinamiklerinin son halkası olarak değerlendiriliyor.

BRETTON WOODS: FAHİŞ AYRICALIĞIN DOĞUŞU

Modern finansal sistemin mimarisi, Temmuz 1944’te 44 müttefik ülkenin Bretton Woods’ta bir araya gelmesiyle kuruldu. 'Altın Standardı' olarak da bilinen bu sistemle birlikte altın, ons başına 35 dolara sabitlenirken dolar, küresel ticaretin fiilî rezerv para birimi haline geldi ve yüksek enflasyon nedeniyle birbiri içinde ticaret yapan ülkeler kendi para birimlerinin yerine ABD Doları'nı koydu. Ancak Soğuk Savaş harcamaları ve Vietnam Savaşı’nın yarattığı kronik bütçe açıkları bu dengeyi bozdu. Bu dengesizlik karşısında Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, sistemin ABD’ye sağladığı asimetrik avantajı 1965’te “fahiş ayrıcalık” kavramıyla tarihe kazıdı ve Fransız donanma gemileriyle New York’taki altınlarını Fransa’ya geri getirdi.

Bretton Woods Konferansı, 1944

'DOLAR BİZİM PARAMIZ, SİZİN PROBLEMİNİZ'

15 Ağustos 1971’de ABD Başkanı Richard Nixon, “altın penceresini” tek taraflı olarak kapattı; böylece dünya bir gecede altına bağlı olmayan para (fiat) sistemine geçti. Dönemin ABD Hazine Bakanı John Connally’nin G10 ülkeleri ekonomi bakanlarına söylediği “Dolar bizim paramız, sizin probleminiz” cümlesi bu tek taraflı değişimin özünü özetliyordu. Bu kararın ardında dolar rezervi tutan merkez bankaları varlıklarının reel değerinin yüzde 96’sını yitirdi.

John Connally ve Richard Nixon

PETRODOLAR SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Altın güvencesini kaybeden doların küresel rezerv para konumunu sürdürebilmesi için yeni bir dayanak gerekiyordu. Bu dayanak, 1974 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın tasarımında yer aldığı ABD-Suudi Arabistan anlaşmasıyla ortaya çıktı.

Henry Kissinger ve Kral Faysal bin Abdülaziz Ali Suud

Bu anlaşmaya göre Suudi Arabistan, ABD’nin askeri koruması karşılığında petrolü yalnızca dolar üzerinden satmayı ve elde ettiği gelirleri ABD Hazine tahvillerine yönlendirmeyi kabul etti. Böylece petrodolar sistemi olarak bilinen döngü oluştu. Bu düzende ülkeler petrol alabilmek için dolar tutmak, dolar tutabilmek için ise ABD tahvillerine yönelmek zorunda kaldı.

Bu yapı zaman içinde küresel ekonomide belirgin sonuçlar doğurdu. 2004-2021 yılları arasında petrodolar geri dönüşümü yoluyla yıllık ortalama 1,27 trilyon dolar ABD ekonomisine aktı. 1990-2015 döneminde Küresel Güney’den Küresel Kuzey’e toplam 242 trilyon dolarlık servet transferi gerçekleşti.

Bu sistem içinde ABD, kendi para biriminin küresel kullanımından doğan maliyetleri büyük ölçüde dışarıya aktarırken doların küresel dolaşımı üzerinden ekonomik avantaj sağlamayı sürdürdü.

SİSTEMDEN ÇIKMAK İSTEYEN ÜLKELERE MÜDAHALE EDİLDİ

ABD’nin kurduğu petrodolar sisteminden uzaklaşmaya çalışan petrol zengini ülkeler, farklı dönemlerde ağır müdahalelerle karşı karşıya kaldı. Tarihsel örüntü, petrol ticaretinde dolar dışı para birimlerine yönelme girişimlerinin sert sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu.

IRAK: EURO'YA GEÇİŞ VE İŞGAL SÜRECİ

Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin, 2000 yılında petrol satışlarını dolar yerine Euro üzerinden yapacağını açıkladı ve milyarlarca Euro'luk rezerv biriktirdi. Bu adım, ABD’nin küresel petrol ticaretindeki dolar merkezli yapıya doğrudan bir meydan okuma olarak değerlendirildi.

Dönemin George W. Bush yönetimi 2003 yılında Irak'ın elinde “kitle imha silahları” bulunduğu gerekçesiyle işgal başlattı. Irak'a karşı başlayan işgalin ardından ABD’nin ilk ekonomik hamlelerinden biri, Irak’ın petrol satışlarını yeniden dolara çevirmek oldu. Yönetim değişikliğiyle birlikte ülkenin petrol gelir sistemi de dolar eksenine geri döndü, devrilen Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin idam edildi.

LİBYA: ALTIN DİNAR PLANI VE NATO MÜDAHALESİ

Libya lideri Muammer Kaddafi, 2009 yılında Afrika’nın petrol ve doğalgaz gelirlerini altına dayalı ortak bir para birimi üzerinden yürütmeyi amaçlayan “Altın Dinar” projesini gündeme getirdi. Bu plan, Afrika ülkelerinin dolar bağımlılığını azaltmayı hedefliyordu.

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın sızan yazışmalarında bu girişim "varoluşsal tehdit" olarak tanımlandı. 2011 yılında NATO müdahalesiyle Libya'daki süreç sona erdi; Kaddafi rejimi devrildi ve rejim karşıtları tarafından Sirte'de yakalanan Muammer Kaddafi linç edilerek öldürüldü.

VENEZUELA: EKONOMİK AMBARGO, HİPERENFLASYON, ABD MÜDAHALESİ

Dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Venezuela’da, 2017 yılında Nicolás Maduro hükümetinin petrol ticaretinde dolar dışı alternatiflere yönelmesi ve Çin Yuanı gibi para birimlerini öne çıkarması Washington ile gerilimi artırdı. Yuan hamlesiyle petrodolar sistemini tehdit eden Caracas yönetimi, ABD’nin “finansal savaşına” maruz kaldı.

Bu süreçte ABD, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’yı yaptırım listesine aldı. Şirketin ABD’deki tüm varlıklarına el konulurken aralarında yer alan rafineri devi Citgo dikkat çekti. Venezuela hükümetinin ve merkez bankasının ABD finansal piyasalarına erişimi tamamen yasaklandı. Caracas yönetimi, borçlarını çeviremez ve yeni kredi bulamaz hale getirildi.

Bu finansal baskı sürecinin maliyeti Venezuela için ağır oldu. Ülke 100 milyar dolardan fazla gelir kaybına uğradı ve tarihin en şiddetli hiperenflasyon süreçlerinden birine sürüklendi.

Uzun yıllar süren ekonomik ve siyasi baskıların ardından Venezuela, yuan hamlesiyle petrodolar sistemini yeniden zorlayınca Washington “Mutlak Çözüm Operasyonu”nu başlattı. 3 Ocak 2026’da Caracas’ta yapılan operasyonda Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores Venezuela'dan ABD müdahalesiyle kaçırılarak New York'a götürüldü.

Maduro şu anda New York’taki Metropolitan Detention Center (MDC Brooklyn) cezaevinde tutuluyor. ABD yönetimi, Venezuela petrol sektörüne ilişkin yeni bir yeniden yapılandırma süreci başlattı ve bu sürecin Amerikan şirketleri lehine şekillendiği değerlendiriliyor.

2026 İRAN SAVAŞI: HAMANEY SUİKASTI VE YENİ KRİZ

28 Şubat 2026’da İran’ın nükleer silah üretmesini önleme gerekçesiyle İran lideri Ali Hamaney’in ABD-İsrail ortak operasyonuyla suikasta uğramasının ardından başlayan savaş, küresel ekonomiyi uzun zamandır görülmeyen bir arz şokuna sürükledi.

Filistin üzerindeki askeri baskısını artıran İsrail’in ABD’yi Batı Asya’da topyekûn bir savaşa çekmesiyle başlayan süreçte, Washington’ın İran’ın enerji altyapısı açısından kritik öneme sahip Hark Adası’na yönelik kara harekâtı hazırlıkları gerilimi en üst seviyeye taşıdı.

Güncel veriler, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesiyle tarihin en büyük enerji şokunun yaşandığını kanıtlıyor. Boğazın kapanmasıyla küresel pazardan günlük 17 milyon varillik fiziksel sevkiyatın silindiği görülüyor. ABD ve müttefiklerinin stratejik rezervleri (SPR) devreye sokmasına, Suudi Arabistan ve BAE’nin bypass boru hatlarını tam kapasite çalıştırmasına rağmen, piyasada her gün 10,5 milyon varillik 'kapatılamaz' bir açık kalmaya devam ediyor.

Yaşanan bu 'net arz boşluğu', Brent petrol fiyatını kriz öncesindeki 60-66 dolar bandından 120 dolara yükselmesine sebep oldu. 26 Mart 2026 itibarıyla 114 dolar seviyesinde tutunmaya çalışan piyasada, uzmanlar bu 10,5 milyon varillik açık kapanmadığı sürece fiyatların 140 doların üzerine yerleşeceğini öngörüyor. İranlı yetkililer ise petrol fiyatı 200 dolara çıkana kadar Hürmüz Boğazı’ndaki kısmi ablukayı kaldırmayacaklarını belirtiyor.

PETROL, PARA VE GÜÇ MÜCADELESİ

Sonuç olarak Washington’ın Bağdat’tan Trablus’a, Caracas’tan Tahran’a uzanan müdahaleler zinciri, yalnızca petrol kaynaklarına erişim mücadelesi değil, ABD merkezli küresel finansal düzenin omurgasını oluşturan petrodolar sistemini koruma stratejisi olarak okunuyor. ABD açısından kritik mesele, petrolün fiziksel kontrolünden çok, uluslararası ticarette hangi para birimi üzerinden fiyatlandığı ve el değiştirdiği.

ABD, birçok ülkenin aksine son yıllarda altın rezervlerini artırma yönünde aktif bir politika izlemedi. Ülkenin altın rezervi 2005’ten bu yana yaklaşık 8 bin 133 ton seviyesinde sabit kaldı. Buna karşılık kamu borcu hızla büyüdü. 2021’de yaklaşık 28,1 trilyon dolar olan toplam borç, 2026 Mart itibarıyla 39 trilyon dolara ulaşarak tarihi bir eşiği aştı. Beş yılda yaşanan 10,9 trilyon dolarlık artış, küresel finans dengeleri açısından kritik bir kırılma olarak değerlendiriliyor.

Petrodolar sistemi, petrolün küresel ölçekte ABD Doları üzerinden fiyatlanmasına ve bu sayede doların rezerv para konumunun güçlenmesine dayanıyor. Bu yapı, doların küresel finans akışında merkezi rolünü sürdürmesini ve ABD’nin finansal üstünlüğünü pekiştirmesini sağlıyor.

Sistemin zayıflaması yalnızca bir para birimi değişimi anlamına gelmiyor; ABD’nin dış finansman mekanizmasının da ciddi biçimde sarsılması anlamına geliyor. Doların rezerv para gücünün gerilemesi, küresel tasarrufların ve ticaret fazlalarının ABD finans sistemine akışını daraltarak mevcut borçlanma ve tüketim modelini baskı altına alıyor.

Bu nedenle petrodolar düzeni yalnızca ekonomik bir yapı değil, aynı zamanda jeopolitik güç ilişkilerini belirleyen bir çerçeve olarak öne çıkıyor. Enerji ihracatçısı ülkelerin dolar dışı alternatiflere yönelme girişimleri bu yapıyı doğrudan hedef alıyor.

Petrolün farklı para birimleriyle fiyatlanması ya da altın destekli alternatif sistemlerin gündeme gelmesi, mevcut düzen açısından stratejik bir kırılma riski oluşturuyor. Bu nedenle ABD’nin enerji bölgelerine yönelik politikaları, yalnızca kaynak güvenliği değil, finansal sistemin devamlılığını emperyalizmle koruma hedefiyle de ilişkilendiriliyor.

ABD'NİN GÜCÜ KORUMA ÇABASI

Öte yandan küresel ticarette dengeler de değişiyor. Uzun yıllar açık ara önde olan ABD’yi, ticaret hacmi 6,5 trilyon doları aşan Çin yakından takip ediyor. Çin Yuanı, ABD Doları karşısında gün geçtikçe daha iyi bir alternatif para birimi olma gücünü artırıyor.

Tüm bu gelişmeler, ABD’nin küresel sistemdeki ağırlığının tartışılmasına yol açıyor. Washington’ın son yıllarda artan askeri ve ekonomik müdahaleleri ise zamanla yitirmeye başladığı bu gücü koruma çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.