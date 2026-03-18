Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkiyatı başladı: Hedef günde 250 bin varil

Irak merkezi hükümeti ile Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından, North Oil Company kaynakları Kerkük-Ceyhan boru hattından sevkiyatın bu sabah itibarıyla yeniden başladığını duyurdu.

BARZANİ’DEN PETROL İHRACATI AÇIKLAMASI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün IKBY üzerinden Türkiye’ye ihraç edilmesine ilişkin dün akşam sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Barzani, "Ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar dikkate alınarak, hepimizin sorumluluğu olan bu ağır durumu aşmak için en kısa sürede Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına başlanmasına izin verilmesi kararı aldık" ifadelerini kullandı.

BAĞDAT İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Diğer başlıklarla ilgili Bağdat ile temasların devam ettiğini belirten Barzani, “Bölgeye (IKBY’ye) ithalat ve ticaret üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin güvenli bir ortamda üretime devam edebilmeleri için gerekli garantilerin sağlanması amacıyla Bağdat ile görüşmelerimiz devam edecektir” dedi.

GÜNLÜK 250 BİN VARİL HEDEFİ

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani de Bağdat ile Erbil yönetiminin petrol ihracatını yeniden başlatma konusunda uzlaştığını açıkladı. Abdulgani, yerel medyaya yaptığı değerlendirmede, IKBY üzerinden Ceyhan Limanı’na petrol sevkiyatının yeniden başlaması için anlaşmaya varıldığını ifade etti.

“Anlaşma yarın yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10:00’da başlayacak” diyen Abdulgani, Kerkük petrolünün boru hattı üzerinden taşınacağını ve önümüzdeki iki gün içinde ihracatın günlük 250 bin varile ulaşmasının planlandığını bildirdi.