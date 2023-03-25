Irak'ın tahkim davasını kazanarak, Türkiye'ye petrol ihracatını durdurduğu bildirildi
Reuters'a konuşan bir Irak Petrol Bakanlığı yetkilisi, Irak'ın Türkiye'ye karşı uzun süredir devam eden tahkim davasını kazanmasının ardından IKBY ve Kerkük sahalarından Türkiye'ye ham petrol ihracatını durdurduğunu söyledi.
Reuters'ın haberine göre Irak, Türkiye'ye karşı uzun süredir devam eden petrol tahkim davasını kazandı.
Irak Petrol Bakanlığı yetkilileri, "Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin nihai kararının Perşembe günü Irak'a resmi olarak bildirildiğini ve kararın Irak'ın lehine" olduğunu söyledi.
IKBY ve Kerkük sahalarından günlük 450 bin varil ham petrol ihracatının Cumartesi günü Türkiye'ye durdurulduğunu öne süren yetkililer, "Ankara'nın tahkim kararına saygı duyacağını Irak'a bildirdiğini" dile getirdiler.
Yetkililer, "Petrol bakanlığından bir heyet, tahkim kararı doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki ham petrolün ihracatı için yeni bir mekanizma üzerinde anlaşmaya varmak üzere enerji yetkilileriyle görüşmek üzere yakında Türkiye'ye gidecek" dedi.
DAVA 2014'TEN BU YANA SÜRÜYOR
Habere göre, 2014'ten beri süren davada Irak, Türkiye'nin IKBY'nin "Ceyhan limanına boru hattıyla petrol ihraç etmesine izin vererek ortak bir anlaşmayı ihlal ettiğini" öne sürüyordu. Bağdat yönetimi, IKBY'nin petrol ihracatını yasadışı olarak değerlendiriyor.
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