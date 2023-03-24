Petrolde sınırlı yükseliş: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları (24 Mart 2023)

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:07

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 11:07

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



Dün 77,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 76,18 dolar oldu. 24 Mart 2023 sabahında benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70.25 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Granholm, bu yılki düşük petrol fiyatlarından faydalanmanın kendileri için güç olacağını açıkladı. Söz konusu açıklamalar, kısa vadede petrol piyasalarında daha az alım olacağı değerlendirmelerine yol açarak fiyatlardaki yükselişi kısıtladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 3 Nisan'da gerçekleştirileceği toplantı öncesi piyasalarda devam eden belirsizlik de fiyatlarda dalgalanmalara neden oluyor.

OPEC+ grubunun mevcut üretim politikasına devam edeceği değerlendirilirken, uzmanlar, son 15 ayın en düşük seviyelerine kadar gerileyen petrol fiyatlarının bu hafta yüzde 3 ila yüzde 5 arasında artış gösterebileceğini tahmin ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 20.45

Benzinin litresi 20.55

Ankara

Motorin litresi 20.85

Benzinin litresi 20.94

İzmir

Motorin litresi 20.93

Benzinin litresi 20.94